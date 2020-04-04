Еще одна российская больница ушла на карантин из-за коронавируса

Ивановская областная больница закрылась на 14 дней из-за получения положительных результатов теста на коронавирус у нескольких медиков и пациентов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, за сутки в регионе выявили 11 человек, среди них двое медиков.

В правительстве региона также сообщили, что из областной больницы выписали около 300 пациентов, которым не требуется экстренная медпомощь. Они будут на домашнем карантине, им также проведут тест на коронавирус. В больнице остаются около 80 человек, они лежат в реанимационном отделении. Больных, которым понадобится экстренная госпитализация, будут направлять в другие больницы.

Главврач больницы Игорь Волков подчеркнул, что медики также проведут не карантине 14 дней и не будут покидать больницу. Возврат к прежнему порядку работы произойдет только после обследования всего персонала и дезинфекции помещений.

1 апреля стало известно, что врача больницы в Эжвинском районе Сыктывкара заподозрили в заражении 54 пациентов коронавирусом. По данным местных СМИ, его дети ездили в Европу, но официально это не подтверждено. Региональный Следственный комитет начал проверку.

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