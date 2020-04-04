Еще одна российская больница ушла на карантин из-за коронавируса

Ивановская областная больница закрылась на 14 дней из-за получения положительных результатов теста на коронавирус у нескольких медиков и пациентов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Как уточнили в пресс-службе областного Минздрава, за сутки в регионе выявили 11 человек, среди них двое медиков.
В правительстве региона также сообщили, что из областной больницы выписали около 300 пациентов, которым не требуется экстренная медпомощь. Они будут на домашнем карантине, им также проведут тест на коронавирус. В больнице остаются около 80 человек, они лежат в реанимационном отделении. Больных, которым понадобится экстренная госпитализация, будут направлять в другие больницы.
Главврач больницы Игорь Волков подчеркнул, что медики также проведут не карантине 14 дней и не будут покидать больницу. Возврат к прежнему порядку работы произойдет только после обследования всего персонала и дезинфекции помещений.
1 апреля стало известно, что врача больницы в Эжвинском районе Сыктывкара заподозрили в заражении 54 пациентов коронавирусом. По данным местных СМИ, его дети ездили в Европу, но официально это не подтверждено. Региональный Следственный комитет начал проверку.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения