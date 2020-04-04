Коронавирусу предрекли постоянное присутствие в мире

COVID-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире. Скорее всего, коронавирус станет сезонным заболеванием, как вирус гриппа, считает директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание, и данный коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции», — предрек он. Также, по словам Максютова, в России уже проводят испытания прототипов вакцин от вируса. Препараты протестировали на мышах и хорьках, а испытания на людях могут начаться летом.

Больше всего инфицированных в России — в Москве, там число заболевших превысило три тысячи. Погибли 24 человека.

Ранее медики говорили о том, что коронавирус и грипп кардинально отличаются друг от друга. В частности, эпидемию гриппа останавливает так называемый «стадный иммунитет». Когда вирусом заболевает подавляющее большинство представителей популяции человека, инфекция уже не может передаваться к новым носителям и постепенно ликвидируется. С коронавирусом такого не происходит.

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