Коронавирусу предрекли постоянное присутствие в мире

COVID-19 никуда не исчезнет и будет постоянно присутствовать в мире. Скорее всего, коронавирус станет сезонным заболеванием, как вирус гриппа, считает директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Его слова приводит «Интерфакс».
«Да, я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание, и данный коронавирус будет все время находиться в человеческой популяции», — предрек он. Также, по словам Максютова, в России уже проводят испытания прототипов вакцин от вируса. Препараты протестировали на мышах и хорьках, а испытания на людях могут начаться летом.
Больше всего инфицированных в России — в Москве, там число заболевших превысило три тысячи. Погибли 24 человека.
Ранее медики говорили о том, что коронавирус и грипп кардинально отличаются друг от друга. В частности, эпидемию гриппа останавливает так называемый «стадный иммунитет». Когда вирусом заболевает подавляющее большинство представителей популяции человека, инфекция уже не может передаваться к новым носителям и постепенно ликвидируется. С коронавирусом такого не происходит.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения