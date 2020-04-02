Ставшую очагом заражения коронавирусом российскую больницу проверят следователи

Следователи начали проверку ставшей очагом заражения коронавирусом больницу Эжвинского района Сыктывкара. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Доследственная проверка начата после информации в СМИ о том, что источником заражения большого числа людей мог стать один из работников медперсонала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Накануне, 1 апреля, сообщалось, что врача больницы Эжвинского района Сыктывкара заподозрили в заражении коронавирусом более 50 пациентов. В конце февраля его дети побывали в Европе. Официально эта информация не подтверждена. Из всех 54 случаев заражения, зафиксированных в регионе, 53 выявили именно в эжвинской больнице, 32 из них — за последние сутки. Медучреждение закрыто на 14-дневный карантин, сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.
По последним данным, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 27 человек умерли. Более чем в 50 регионах России введен режим самоизоляции, при котором гражданам можно покидать дом только по уважительным причинам — для получения экстренной медпомощи, выгула собак, походов в ближайшие магазины и аптеки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения