Жителям российского региона разрешили ездить на дачи и колоть дрова на карантине

В Архангельской области местным жителям разрешили ездить на дачи и колоть дрова во время самоизоляции по коронавирусу. Такой указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цыбульский, передает в воскресенье, 5 апреля, РИА Новости.
Цыбульский расширил перечень причин, по которым жители могут выходить из дома. Помимо поездок на дачу и колки дров, покидать дома можно для сопровождения людей, нуждающихся в медпомощи — до медицинских организаций и обратно; поездки до магазинов, при условии, что есть личный автомобиль, похода в гараж или погреб за продуктами. Также выход разрешен для набора воды в колонках или колодцах.
Кроме того, горожане могут покидать дома для участия в захоронении своих близких родственников, для обращения в ЗАГС, а также за предоставлением госуслуг или муниципальных услуг. При выходе из дома жители обязательно должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения