В Большом театре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом работников. Об этом сообщает газета «Известия».
Генеральный директор учреждения Владимир Урин заявил, что болезнь у сотрудников протекает бессимптомно. В связи с этим все получившие положительный тест на COVID-19 собираются через неделю повторно сдать анализ. Урин подчеркнул, что театр соблюдает все требования безопасности, в том числе дезинфекцию до и после спектаклей.
13 апреля стало известно, что у 34 сотрудников Большого театра был выявлен коронавирус. По словам гендиректора, тестирование проводилось за несколько дней до концерта в поддержку участников акции «Мы вместе», который состоялся 11 апреля на Исторической сцене. Все инфицированные не были допущены к организации мероприятия.
По состоянию на 14 апреля в мире насчитывается почти два миллиона случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 погибло более 121 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения