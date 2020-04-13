Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова

Артист Стас Михайлов заражен коронавирусом, положительный результат после четырех отрицательных показал пятый тест. Свою речь он опубликовал в Instagram.
Михайлов заявил, что его выписали из больницы, однако он остается на карантине дома. «Вроде выписали, но, я считаю, что человек еще заразен дней десять», — сказал артист.
Он отметил, что ждет подтверждение Роспотребнадзора о своем полном выздоровлении.
Михайлов подчеркнул, что призывает людей не лечиться дома и «не ждать». «Сразу вызываешь скорую, тебя забирают, делают компьютерную томографию, если у тебя спокойные легкие — врачи сами определяют лечение», — добавил он.
По словам артиста, у него три дня держалась температура 37–37,2 градуса, после чего пропало обоняние.
Ранее сообщалось, что Михайлова четыре раза проверили на заражение коронавирусом — результат оказался отрицательным.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения