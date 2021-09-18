Три человека сгорели заживо в автомобиле

В центре Новосибирска автомобиль врезался в опору линии электропередач и загорелся

В центре Новосибирска автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору линии электропередач, информирует сообщество AСТ54 во «ВКонтакте».

ДТП произошло на повороте с улицей Депутатской. Из-за удара машина загорелась. На опубликованных в сети кадрах видно, что пожар сопровождался выбросами снопов искр.

В результате происшествия три человека сгорели заживо. По данным сообщества, погибшие были гражданами Таджикистана. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.