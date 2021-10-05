Россиянка с ребенком заживо сгорели в доме на юге Москвы

В Чертаново при пожаре в жилом доме погибли женщина с ребенком

В Москве в районе Чертаново при пожаре в девятиэтажном доме погибли россиянка с ребенком. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает РИА Новости.

По его словам, возгорание началось на втором этаже. Шесть пострадавших госпитализированы, еще одному россиянину помощь оказана амбулаторно.

Из здания эвакуировали 28 человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров — в его ликвидации участвовали 123 человека и 36 единиц техники.

Ранее в Свердловской области в доме заживо сгорели двое детей шести и семи лет. По предварительным данным, пожар начался в здании, которое пристроено к частному дому. Возможными причинами возгорания назвали неосторожное отношение с огнем или короткое замыкание.