Тела трех россиян обнаружили в ванне после пожара

В Новосибирске после пожара в жилом доме тела трех мужчин нашли в ванной

В Новосибирске после пожара в жилом доме тела троих мужчин обнаружили в ванной комнате. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, возгорание произошло в Калининском районе города на улице Тагильской. Личности погибших при пожаре устанавливаются.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК), ведомство организовало проверку. В СК не назвали причину пожара.

Ранее в Новосибирской области в пожаре в жилом доме заживо сгорели двое детей 14 и 16 лет, также пострадала 11-летняя россиянка. В момент возгорания в доме с несовершеннолетними находился пьяный отец, мать была на работе.