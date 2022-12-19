Четверо россиян насмерть отравились угарным газом

В Калтанском районе Кузбасса четыре человека насмерть отравились угарным газом

В Калтанском районе Кузбасса четыре человека насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, все произошло утром в понедельник, 19 декабря. К месту выехали сотрудники полиции и следователи для установления причин и обстоятельств случившегося в российском регионе.

До этого в Красноярском крае пятерых детей госпитализировали после отравления угарным газом. В региональном управлении МЧС пояснили, что утечка газа произошла в Минусинском районе. Всех пострадавших отвезли в межрайонную больницу.

Ранее в Ершовском районе Саратовской области пять человек, включая троих детей, также были доставлены в больницу с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести.