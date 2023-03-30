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10:30, 30 марта 2023Силовые структуры

Россиянка заживо сожгла 41-летнего сожителя и пошла под суд

В Орле будут судить 41-летнюю женщину, заживо сжегшую сожителя во время ссоры

Фото: Unsplash

В Орле суд рассмотрит дело 41-летней местной жительницы, заживо сжегшей 41-летнего сожителя. Об этом в четверг, 30 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 26 октября 2022 года пьяная фигурантка во дворе дома поссорилась с кавалером. Тогда она облила его бензином и подожгла. Мужчину доставили в больницу, однако он скончался.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Женщина полностью признала вину и раскаялась.

Ранее стало известно, что в Омске 35-летний мужчина из ревности облил сожительницу спиртом и поджег.

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Екатерина Власова
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