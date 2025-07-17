Раскрыты способы устранить царапины на украшениях в домашних условиях

Технолог Sunlight Салей: Устранить царапины на украшениях поможет зубная паста

Россиянам раскрыли способы устранить царапины на украшениях в домашних условиях. Комментарий от технолога Sunlight Павла Салея попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт предложил избавиться от мелких царапин на ювелирных изделиях с помощью зубной пасты. «Нанесите небольшое количество пасты на ватный диск и аккуратно втирайте ее в поврежденное место круговыми движениями. После этого тщательно промойте украшение под теплой водой и высушите салфеткой или полотенцем», — пояснил он.

Кроме того, устранить царапины поможет пищевая сода, две ложки которой необходимо смешать с небольшим количеством воды до образования пасты. Затем полученную массу следует нанести на поврежденное место и аккуратно втирать ватным диском. После обработки важно промыть украшение под водой и высушить.

«Этот способ подходит для большинства металлов, однако если поверхность вашего украшения деликатная (например, зеркальная), лучше отдайте предпочтение другим методам», — отметил Салей.

Помощником в борьбе с царапинами является и полировочная паста, которую можно приобрести во многих специализированных магазинах. «А некоторые виды ювелирных изделий, особенно из золота и серебра, можно обработать специальными маслами для полировки», — подытожил технолог и добавил, что идеально для обработки подойдут и специальные наборы для ухода за аксессуарами.

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