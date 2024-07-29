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17:44, 29 июля 2024Бывший СССР

Военнослужащий ВСУ заявил об очень тяжелой ситуации на одном из направлений

Военный 31-й ОМБр ВСУ заявил об очень тяжелой ситуации на покровском направлении

Фото: Stringer / Reuters

На покровском направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась очень тяжелая ситуация. Об этом военнослужащий
31-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ заявил украинскому изданию «Фокус».

По его словам, находящиеся там подразделения украинской армии испытывают острую нехватку личного состава, техники и боеприпасов, неся при этом большие потери. «Нас осталось очень мало — тех, кто может выйти на позиции. У меня в роте три человека, в других также — по 3-4», — уточнил он.

Ранее Генштаб ВСУ назвал покровское направление фронта самым сложным для украинских войск. По данным ведомства, там сложилась «самая горячая ситуация». До этого похожим образом обстановку на покровском направлении оценивал президент Украины Владимир Зеленский.

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      Алевтина Запольская
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