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09:54, 29 июля 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал самое горячее направление фронта

Генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на покровском направлении фронта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Самая сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась в Донецкой народной республике (ДНР), на покровском направлении фронта. Об этом сообщил Генштаб украинской армии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация сложилась на покровском направлении», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Ранее покровское направление в ДНР также называл наиболее трудным для украинских военных президент страны Владимир Зеленский. Такое заявление глава государства сделал по итогам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Украинский лидер также потребовал усилить позиции ВСУ на данном участке фронта.

28 июля стало известно, что российские военные сковали логистику украинской армии в результате взятия под контроль села Прогресс на покровском направлении в ДНР. Также сообщалось, что у ВС России появилась возможность выровнять линию фронта за счет взятия села Евгеновка.

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      Екатерина Грищенко
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