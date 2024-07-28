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15:42, 28 июля 2024Россия

Российские военные сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР

ВС РФ сковали логистику ВСУ за счет освобождения села Прогресс в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные сковали логистику ВСУ освобождением села Прогресс в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) РФ заняли стратегически важный рубеж у железнодорожной ветки на покровском направлении, где расположен Прогресс. «Прогресс — стратегически важное направление. Его важность в том числе в железнодорожной ветке. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — подчеркнул источник.

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Кроме того, по словам собеседника издания, за счет параллельного взятия села Евгеновка, которое находится восточнее Прогресса, возможно выровнять линию фронта. В то же время два упомянутых населенных пункта значительно расширяют зону влияния российских войск на данном направлении.

Ранее в июле российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР. Отмечалось, что это удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр».

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      Екатерина Ештокина
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