Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:06, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

В США объяснили цель ВСУ в Курской области

TAC: на Западе сочтут уход ВСУ из Курской области провалом Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Аналитик Марк Епископос объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не может отдать приказ Вооруженным силам страны (ВСУ) отступить из Курской области. Об этом он написал в статье для журнала The American Conservative.

Епископос объяснил цель ВСУ в Курской области и подчеркнул, что на Западе сочтут уход ВСУ из региона личным провалом Зеленского.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

«Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление не получится представить Западу иначе, как провал», — написал автор TAC.

Именно поэтому Киев бросает новые части в Курскую области, несмотря на потери и продвижение России в Донбассе. Однако даже благодаря этим действиям ВСУ не удержат захваченные в регионе территории.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. С момента атаки на этот регион прошло больше месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мирные инициативы по Украине, условия для начала переговоров и ультиматум Зеленского. Что обсуждал Лавров в Эр-Рияде?

      Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках мешал препятствовал расследованию

      Названы убытки ЕС от разрыва экономических отношений с Россией

      Россиян предупредили об угрозе потери зрения из-за одного вида чистящих средств

      Россиянка побывала в Германии и описала привычки немцев фразой «в России не приживутся»

      Обломки беспилотника упали на территорию частного двора в Москве

      При отражении атаки беспилотников в Подмосковье загорелась многоэтажка

      В США заявили о секретной стратегии в отношении Украины

      В США объяснили цель ВСУ в Курской области

      Названа убивающая либидо у большинства женщин мужская привычка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше