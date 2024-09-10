Аналитик Марк Епископос объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не может отдать приказ Вооруженным силам страны (ВСУ) отступить из Курской области. Об этом он написал в статье для журнала The American Conservative.
Епископос объяснил цель ВСУ в Курской области и подчеркнул, что на Западе сочтут уход ВСУ из региона личным провалом Зеленского.
«Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление не получится представить Западу иначе, как провал», — написал автор TAC.
Именно поэтому Киев бросает новые части в Курскую области, несмотря на потери и продвижение России в Донбассе. Однако даже благодаря этим действиям ВСУ не удержат захваченные в регионе территории.
Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. С момента атаки на этот регион прошло больше месяца.