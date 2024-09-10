TAC: на Западе сочтут уход ВСУ из Курской области провалом Зеленского

Аналитик Марк Епископос объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не может отдать приказ Вооруженным силам страны (ВСУ) отступить из Курской области. Об этом он написал в статье для журнала The American Conservative.

Епископос объяснил цель ВСУ в Курской области и подчеркнул, что на Западе сочтут уход ВСУ из региона личным провалом Зеленского.

«Правительство Зеленского не сможет попросту собрать вещи и покинуть Курскую область: одна из главных задач Киева состоит в манипуляции мнением на Западе, а отступление не получится представить Западу иначе, как провал», — написал автор TAC.

Именно поэтому Киев бросает новые части в Курскую области, несмотря на потери и продвижение России в Донбассе. Однако даже благодаря этим действиям ВСУ не удержат захваченные в регионе территории.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. С момента атаки на этот регион прошло больше месяца.