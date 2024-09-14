Нет воды, еды и связи. Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о полной дезорганизации ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о полной дезорганизации ВСУ в Курской области

В подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области началась «полная дезорганизация». Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, оказавшиеся в российском плену бойцы ВСУ рассказали, что испытывали большие проблемы с обеспечением, едой и водой. «Они все повально на это жалуются», — рассказал он.

Все пытаются убежать с территории России. У них там очень серьезная паника Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

При этом он уточнил, что для российских военных в регионе сложилась хорошая обстановка.

Украинские части оказались под угрозой окружения

Ранее один из участников вторжения ВСУ в Курскую область по имени Василий рассказал телеканалу CNN, что украинские бойцы жалуются на большие потери в живой силе и технике в последние дни. Утверждалось, что потери ВСУ в Курской области оказались куда более серьезными, чем на других направлениях. Положение осложняется серьезными проблемами с коммуникацией между командованием и развернутыми в Курской области соединениями. «Поскольку сигналы GPS и сотовой связи заглушены, украинцы полагаются на спутниковую связь Starlink», — говорится в материале.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» указал, что ВСУ могут попасть в окружение в Курской области. Это случится, если российским частям удастся перекрыть пути снабжения со стороны Сумской области. К тому, же, добавил эксперт, украинцы, которые изначально заходили на территорию Курской области, были лучше мотивированы, «но многих из них уже нет». Те же, кого сейчас направили в регион для удержания, были недавно мобилизованы и не обладают необходимой подготовкой и мотивацией.

Находящиеся в зоне сражений под Курском украинские бойцы начали сомневаться в целесообразности операции. По их словам, на этом направлении фронта ситуация с каждым днем становится все сложнее. «Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, будут очень большие и трудные сражения», — сказал один из военных.

Российская армия ведет контрнаступление под Курском

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. Кроме того, российские войска отражают контратаки противника, нанося ему поражение на ряде направлений. В лесных массивах продолжается выявление и уничтожение украинских диверсантов.

С начала освободительной операции в плен российским бойцам сдались около 200 военнослужащих ВСУ. Большая часть из них штурмовики из теробороны и бывшие заключенные, а также участники нацбатальонов, бойцы Сил специальных операций (ССО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) Украины. Со слов пленных, в живых осталось мало солдат, и многие планировали отступать, но им приказали оставаться.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что после нападения ВСУ на Курскую область специальная военная операция (СВО) приобрела «новое измерение». По его мнению, Украина перестала быть в глазах Запада жертвой, так как вторглась на территорию РФ. Фомин указал, что Киев больше не сможет использовать этот образ на международной арене. «Агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь», — подчеркнул он.