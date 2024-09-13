CNN: бойцы ВСУ жалуются на большие потери и проблемы со связью в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на большие потери в живой силе и технике на курском направлении в последние дни. По словам опрошенных военных, потери ВСУ в Курской области оказались куда более серьезными, чем на других направлениях.

«Многие (...) были убиты, много техники уничтожено», — рассказал CNN один из участников диверсии со стороны ВСУ по имени Василий.

Положение ВСУ осложняется проблемами со связью

По словам опрошенных украинских солдат, их положение осложняется серьезными проблемами с коммуникацией между командованием и развернутыми в Курской области соединениями. «Поскольку сигналы GPS и сотовой связи заглушены, украинцы полагаются на спутниковую связь Starlink», — говорится в материале.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При этом во многих частях приграничного региона спутниковая связь просто не работала, и украинские военные были вынуждены часами ждать приказов командования.

Кроме того, по словам украинских солдат, продвижение ВСУ осложняют качественные фортификационные сооружения в Курской области.

Целесообразность украинской операции под Курском поставили под сомнение

Находящиеся в зоне сражений под Курском украинские бойцы сомневаются в целесообразности операции. По их словам, на этом направлении фронта ситуация с каждым днем становится все сложнее. При этом на других участках она также остается напряженной.

«Это будет становиться все труднее и труднее. Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, будут очень большие и трудные сражения, но мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить наше положение», — сказал один из военных.

Наступление на РФ бойцы назвали сложной операцией, которая была достигнута высокой ценой. Многие усомнились в решении начать вторжение в тот момент, когда Украина с трудом защищала ключевые города и поселки в Донбассе.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

ВС РФ перешли в контрнаступление в Курской области и начали вытеснять ВСУ

Бои в Курской области идут с 6 августа. С 10 сентября Российская армия начала контрнаступление. За последние сутки, по официальным данным российского Минобороны, в приграничном регионе в плен сдались 12 украинских военных. Еще до 300 человек ВСУ потеряли в ходе боевых действий. Всего с начала вторжения противник потерял на этом направлении более 12 795 военнослужащих. В списке уничтоженной техники числятся 86 бронетранспортеров, 691 боевая бронированная машина, 418 автомобилей и 93 артиллерийских орудия.

При этом, по информации Mash, за последние четыре дня под Курском сдались в плен около 200 солдат ВСУ. Большинство из них — штурмовики из теробороны, бывшие заключенные и участники нацбатальонов.

По состоянию на 12 сентября в Курской области было освобождено десять населенных пунктов. Согласно данным Минобороны, среди них Апанасовка, Бяхово, Краснооктябрьское, Обуховка и Снагость. Над последним водрузили флаги России и частной военной компании «Вагнер».