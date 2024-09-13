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05:55, 13 сентября 2024Бывший СССР

«Очень нехороший знак». На Украине обеспокоились исчезновением Сырского

Экс-советник Кучмы Соскин назвал нехорошим знаком исчезновение главкома Сырского
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил республики (ВСУ) Александра Сырского.

Он выразил обеспокоенность тем, что генерал пропал из публичного пространства на фоне неудач украинских войск в Курской области. Политик указал, что Россия прорвала фронт, пока президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что все идет по плану.

Возникает вопрос, а какой план у Зеленского. Сырский пропал — нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак

Олег Соскинбывший советник Леонида Кучмы

Ранее Зеленский ответил на новости о контрнаступлении России под Курском фразой «все идет по нашему плану». Он заверил, что Киев наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако якобы «контролирует этот процесс».

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6 сентября 2024

На Украине допустили отставку Сырского из-за вторжения в Курскую область

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что власти в Киеве отправят Сырского в отставку из-за провала операции ВСУ в Курской области.

По его словам, в августе президент Украины Владимир Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Россией или устроить авантюру на ее территории.

Конечно, наш шоумен перед Днем независимости выбрал второе. Что будет дальше, этим никогда наш «гарант» не заботился. Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут

Юрий Луценко экс-глава МВД Украины

Он также добавил, что из-за того, что в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ, Зеленскому нужно будет найти крайнего. По его мнению, это будет Сырский.

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ в попытке скрыть неудачи на фронте. По ее словам, в отчетах Сырский приказал разделять покровское направление на два: покровское и новое кураховское. В докладах российские войска продвигаются только на втором направлении, а первое считается «стабильным», пояснила парламентарий.

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5 сентября 2024

Экс-сотрудник СБУ заявил об отстранении Буданова от подготовки атаки на Курскую область

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отстранили от подготовки атаки на Курскую область, а «медийные плюшки» за это получил Сырский.

Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили. И уже Сырский получал свои медийные плюшки

Василий Прозоровэкс-сотрудник СБУ

По словам Прозорова, Буданову необходимо тоже показывать свою значимость и важность, поэтому он и с подчиненными устраивают такие «медийные операции» как высадка на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атака на газодобывающие вышки в Черном море.

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      Марина Совина
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