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22:18, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили об исчезновении Сырского

Соскин назвал исчезновение главкома ВСУ Сырского плохим знаком для Украины
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия прорвала фронт, пока президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что все идет по плану. Об этом Соскин высказался в своем блоге на YouTube.

Соскин также обратил внимание на исчезновение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. По его словам, он постоянно был на связи, а теперь пропал. Соскин назвал это плохим знаком для Украины.

Ранее Зеленский ответил на контрнаступление России под Курском фразой «все идет по нашему плану». Он заверил, что Киев наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако якобы «контролирует этот процесс».

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