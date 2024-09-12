На Украине заявили об исчезновении Сырского

Соскин назвал исчезновение главкома ВСУ Сырского плохим знаком для Украины

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия прорвала фронт, пока президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что все идет по плану. Об этом Соскин высказался в своем блоге на YouTube.

Соскин также обратил внимание на исчезновение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. По его словам, он постоянно был на связи, а теперь пропал. Соскин назвал это плохим знаком для Украины.

Ранее Зеленский ответил на контрнаступление России под Курском фразой «все идет по нашему плану». Он заверил, что Киев наблюдает скопление сил на территории Белоруссии, однако якобы «контролирует этот процесс».