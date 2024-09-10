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14:38, 10 сентября 2024Бывший СССР

В Раде обвинили главкома ВСУ в попытках скрыть провалы на фронте

Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ в сокрытии неудач на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское (южнее). (...) Поздравляю Александра Станиславовича с открытием нового направления», — написала парламентарий.

По ее словам, такое решение связано с тем, чтобы продвижение российских войск в отчетах продолжалось только на кураховском направлении, а покровский участок отмечался как «стабильный».

Помимо этого, Безуглая напомнила, что Сырский за полгода в должности открыл несколько направлений: харьковское, торецкое, покровское и кураховское.

Ранее парламентарий раскритиковала главнокомандующего за то, что, по ее словам, населенный пункт Новогродовка близ Покровска был сдан без боя. Кроме того, депутат заявила, что не видела Сырского в Селидово.

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      Валентин Карант
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