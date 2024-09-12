Прозоров: главу ГУР Буданова отстранили от подготовки атаки на Курскую область

Начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отстранили от подготовки атаки на Курскую область, а «медийные плюшки» за это получил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили. И уже Сырский получал свои медийные плюшки», — заявил офицер.

По словам Прозорова, Буданову необходимо тоже показывать свою значимость и важность, поэтому он и его подчиненные устраивают такие «медийные операции», вроде высадки на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атаку на газодобывающие вышки в Черном море. Собеседник агентства считает, что Буданов «пытается получить место номер один в украинской силовой медийной среде».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.