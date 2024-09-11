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15:05, 11 сентября 2024Россия

Раскрыты потери ВСУ при попытке захватить российскую буровую вышку в Черном море

ВСУ потеряли до 80 человек при попытке захватить буровую вышку в Черном море

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 80 человек при попытке захватить российскую буровую вышку «Крым-2» в Черном море. Об этом сообщило Минобороны.

Украинские войска предприняли попытку захватить объект в ночь на 11 сентября.

По данным российского военного ведомства, противник направил к буровой вышке 11 катеров спецназовцев — военнослужащих сил специальных операций ВМС Украины. Восемь из них были потоплены, остальные катера развернулись, отказавшись от намерений высадиться на объекте.

Уцелевшие катера ВСУ даже не попытались забрать тела оставшихся в вода раненых украинских военнослужащих, подчеркнули в Минобороны.

11 сентября в Кремле высказались об ответе Москвы на разрешение США ударов ВСУ по вглубь России. «Ответ будет соответствующим», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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      Алан Босиков
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