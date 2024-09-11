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14:49, 11 сентября 2024Мир

В Кремле пообещали ответ на разрешение США ударов вглубь России

Песков: ответ на разрешение США ударов вглубь России будет соответствующим

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Ответ Москвы на разрешение США ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России будет соответствующим. Об этом пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Ответ будет соответствующим. Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что каждое подобное решение Запада становится подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности специальной военной операции (СВО).

Ранее Песков допустил, что решение об ударах по территории России ракетами ATACMS уже принято, в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения.

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      Семен Александров
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