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13:12, 11 сентября 2024Мир

Песков допустил принятие решения об ударах по России ракетами ATACMS

Песков: скорее всего, решение об ударах по России ракетами ATACMS уже принято

Фото: John Hamilton / U.S. Army

Скорее всего, решение об ударах по территории России ракетами ATACMS уже принято, в СМИ его пытаются формализовать. Принятие такого решения допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США в ближайшие недели могут изменить свою позицию по запрету Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары вглубь территории России. Отмечается, что Франция и Великобритания поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол также заявил, что в ходе своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью ATACMS.

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      Семен Александров
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