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19:38, 6 сентября 2024Бывший СССР

На Украине решили «наказать» Сырского за провал ВСУ в Курской области

Луценко: Сырского отправят в отставку из-за провала ВСУ Курской операции
СюжетВыборы президента России 2024
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти собираются отправить в отставку главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского из-за провала в Курской области. Об этом заявил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, передает РИА Новости.

По его словам, в августе президент Украины Владимир Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Россией или устроить авантюру на ее территории.

«Конечно, наш шоумен перед Днем независимости выбрал второе. Что будет дальше, этим никогда наш "гарант" не заботился», — сказал Луценко.

Он также добавил, что из-за того, что в Курскую область были направлены лучшие подразделения ВСУ, Зеленскому нужно будет найти крайнего. По его мнению, это будет Сырский.

Ранее Зеленский обратился к западным партнерам с предложением завершить конфликт с Россией осенью. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Украина вряд ли хочет завершения боевых действий.

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      Илья Таксюр
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