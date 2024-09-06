Президент Украины Владимир Зеленский захотел завершить конфликт с Россией осенью. С этим предложением он обратился к своим западным союзникам.
Украинский лидер приехал в Германию на встречу контактной группы на американской авиабазе «Рамштайн», где заявил, что необходимо завершить конфликт с российской стороной, и если сделать это уже осенью, можно восстановить «надежный международный порядок безопасности», отметил Зеленский.
«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт», — предложил он, при этом попросив помощи и содействия у западных партнеров.
Что о возможном перемирии думают в России?
В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке высказался о судьбе российско-украинских переговоров. По его словам, для России в приоритете достижение своих целей мирным путем.
«Украина не готова к таким переговорам, по этой причине специальная военная операция еще продолжается», — сказал Песков.
Прежде чем переходить к переговорам, необходимо разобраться с украинскими бандитами в Курской области, — такое мнение выразил президент России Владимир Путин. При этом, по его словам, Украина вряд ли хочет завершения конфликта.
«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного», — объяснил российский лидер.
Эксперт предрек изменение ситуации по переговорам по Украине
Турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен предположил, что ситуация с переговорами может измениться. По его словам, из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область теперь вопрос будет решаться сложнее, чем мог бы.
Я думаю, что Зеленский хочет потянуть время до выборов в США. С другой стороны, хотя сегодня переговоры, похоже, зашли в тупик, потери украинской армии на поле боя и возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США могут поставить на повестку дня другой сценарий
Также эксперт предрек конец политики единства коллективного Запада. «Я думаю, что Европейский союз, который не хочет, чтобы Украина была признана европейской, а не глобальной проблемой, также со временем приблизится к решению», — добавил он.