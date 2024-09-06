Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

Зеленский призвал союзников на Западе завершить конфликт с Россией осенью

Президент Украины Владимир Зеленский захотел завершить конфликт с Россией осенью. С этим предложением он обратился к своим западным союзникам.

Украинский лидер приехал в Германию на встречу контактной группы на американской авиабазе «Рамштайн», где заявил, что необходимо завершить конфликт с российской стороной, и если сделать это уже осенью, можно восстановить «надежный международный порядок безопасности», отметил Зеленский.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт», — предложил он, при этом попросив помощи и содействия у западных партнеров.

Что о возможном перемирии думают в России?

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке высказался о судьбе российско-украинских переговоров. По его словам, для России в приоритете достижение своих целей мирным путем.

«Украина не готова к таким переговорам, по этой причине специальная военная операция еще продолжается», — сказал Песков.

Фото: Heiko Becker / Reuters

Прежде чем переходить к переговорам, необходимо разобраться с украинскими бандитами в Курской области, — такое мнение выразил президент России Владимир Путин. При этом, по его словам, Украина вряд ли хочет завершения конфликта.

«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного», — объяснил российский лидер.

Эксперт предрек изменение ситуации по переговорам по Украине

Турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен предположил, что ситуация с переговорами может измениться. По его словам, из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область теперь вопрос будет решаться сложнее, чем мог бы.

Я думаю, что Зеленский хочет потянуть время до выборов в США. С другой стороны, хотя сегодня переговоры, похоже, зашли в тупик, потери украинской армии на поле боя и возможность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США могут поставить на повестку дня другой сценарий Гекхун Гечмен турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам

Также эксперт предрек конец политики единства коллективного Запада. «Я думаю, что Европейский союз, который не хочет, чтобы Украина была признана европейской, а не глобальной проблемой, также со временем приблизится к решению», — добавил он.