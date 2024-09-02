Путин объяснил незаинтересованность Киева в завершении конфликта

Путин: власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия

Киев не хочет прекращения конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, действующие власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия, так как они опасаются проиграть выборы после отмены военного положения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что диалог Москвы с Киевом невозможен с учетом действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она отметила, что в условиях нападения армии Украины на Курскую область переговоры проводиться не будут.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения о скрытых контактах Москвы и Киева. По его словам, информация об этом является слухами.