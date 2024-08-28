МИД России оценил вероятность переговоров с Украиной

Захарова: переговоров с Киевом с учетом действий в Курской области не может быть

Никаких переговоров с Киевом с учетом действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова оценила вероятность переговоров с Украиной после начала операции ВСУ в Курской области. Она отметила удары украинских военных по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

«Какие тут мирные переговоры в таких условиях и с кем можно проводить?» — спросила пресс-секретарь МИД. Дипломат подчеркнула, что в подобных условиях никаких переговоров с Киевом быть не может.