Кремль высказался о переговорах по Украине

Предпосылок для переговоров по Украине нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
По заявлению представителя Кремля, отсутствие предпосылок в настоящий момент «более чем очевидно».
Ранее сам Владимир Путин заявил о невозможности диалога с атакующим мирное население Киевом. Путин отметил, что Украина «без разбора наносит удары по мирным людям и по гражданской инфраструктуре».
В то же время, в начале августа пресс-секретарь Песков заявлял, что Россия открыта для дипломатического пути урегулирования конфликта на Украине, но не видит взаимности с украинской стороны.