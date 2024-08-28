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12:59, 28 августа 2024Россия

Кремль высказался о переговорах по Украине

Пресс-секретарь Песков: предпосылок для переговоров по Украине нет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Предпосылок для переговоров по Украине нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По заявлению представителя Кремля, отсутствие предпосылок в настоящий момент «более чем очевидно».

Ранее сам Владимир Путин заявил о невозможности диалога с атакующим мирное население Киевом. Путин отметил, что Украина «без разбора наносит удары по мирным людям и по гражданской инфраструктуре».

В то же время, в начале августа пресс-секретарь Песков заявлял, что Россия открыта для дипломатического пути урегулирования конфликта на Украине, но не видит взаимности с украинской стороны.

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