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07:57, 1 августа 2024Россия

В Кремле высказались о переговорах с Украиной фразой «нет взаимности»

Песков: РФ готова к урегулированию конфликта на Украине, но не видит взаимности

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, однако не видит в этом вопросе взаимности Киева. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Россия открыта для всех инициатив, Россия открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны», — сказал пресс-секретарь президента по итогам встречи Владимира Путина с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.

Песков указал, что Россия высоко ценит усилия по урегулированию конфликта, в частности — от партнеров из Индонезии.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 24 июля заявил, что Украина готова вести переговоры с российской стороной. Диалог, по его словам, должен быть рациональным и иметь практическое значение, а также быть направленным на достижение справедливого и прочного мира. Однако позже в украинском МИД объяснили, что министр говорил о готовности вести переговорный процесс с российской стороной «на определенном этапе», а не в настоящее время.

Впоследствии советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к возобновлению диалога на основе международного права. Однако в Кремле назвали схоластикой прозвучавшее на Украине заявление.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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