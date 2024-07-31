В Кремле назвали схоластикой заявления Украины о готовности к переговорам

Песков назвал схоластикой заявления Украины о готовности к переговорам с РФ

Прозвучавшее на Украине заявление о готовности к переговорам с Москвой носит схоластический характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к возобновлению диалога на основе международного права.

В Кремле не получали никаких пояснений на этот счет, подчеркнул Песков. При этом он подтвердил неоднократно высказанную позицию о готовности России к переговорам с украинским руководством.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью японским СМИ заявил о желании обсудить территориальную целостность страны. План урегулирования конфликта он пообещал представить к ноябрю.