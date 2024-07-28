Зеленский захотел обсудить территориальную целостность Украины. Он пообещал представить мирный план в ноябре

NHK: Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью японскому телеканалу NHK, в котором анонсировал детальное обсуждение вопросов территориальной целостности страны.

Он не уточнил, с какими именно странами планируется начать эти переговоры. Зеленский также отметил, что поддерживает контакт с командой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Зеленский пообещал представить мирный план в ноябре

Как сообщает телеканал со слов Зеленского, план действий по установлению мира на Украине будет готов к концу ноября. На сайте вещателя уточняется, что украинский лидер наметил путь к прекращению боевых действий.

Зеленский сказал, что терпение, поддержка и дипломатическое давление представляют собой три фактора для справедливого окончания войны. Он добавил, что если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и продемонстрирует Москве, что у нее нет шансов NHK

В июне Зеленский говорил, что Украина не желает затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя. Тогда он высказывал желание подготовить план мирного урегулирования и выразил надежду, что это удастся сделать до второго саммита по его «формуле мира».

В России усомнились в готовности Киева к переговорам

27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившем о готовности договариваться с российской стороной. Российский дипломат заявил, что представители Киева говорят «прямо противоположные вещи».

Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря Сергей Лавров глава МИД России

О готовности Киева к переговорам с Москвой Кулеба заявлял в беседе со своим китайским коллегой Ван И 24 июля. По его словам, диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».

Позже в Киеве уточнили, что на данный момент не идет речи о готовности к переговорам с Россией.

Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается МИД Украины

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Москва не видит конкретики для мирных переговоров с Киевом. По его словам, «есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны».