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19:18, 28 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал срок готовности мирного плана по Украине

Зеленский: мирный план по Украине будет готов к концу ноября

Фото: Gleb Garanich / Reuters

План действий по установлению мира на Украине будет готов к концу ноября. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На сайте телеканала говорится, что украинский лидер наметил путь к прекращению боевых действий. «Зеленский сказал, что терпение, поддержка и дипломатическое давление представляют собой три фактора для справедливого окончания войны. Он добавил, что, если США и европейские страны сохранят единство, это усилит давление и продемонстрирует Москве, что у нее нет шансов», — сообщил NHK.

Также украинский лидер анонсировал детальные обсуждения с соответствующими государствами по территориальной целостности своей страны и другим вопросам.

В июне Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за потерь Киева. «У нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжался годами», — сказал политик. Он выразил надежду, что мирный план удастся разработать до второго саммита по его «формуле мира».

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      Варвара Кошечкина
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