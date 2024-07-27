Лавров усомнился в словах Кулебы о готовности к переговорам с Москвой

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров усомнился в словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившем о готовности договариваться с российской стороной. Министр заявил, что представители Киева говорят «прямо противоположные вещи».

«Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря», — заключил Лавров.

Ранее Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».

Позднее в Киеве уточнили, что на данный момент не идет речи о готовности к переговорам с Россией. «Дмитрий Кулеба доказал последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается», — объяснили слова министра иностранных дел в МИД Украины.