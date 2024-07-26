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02:24, 26 июля 2024Россия

«Есть непонятные сигналы». Песков ответил на вопрос о готовности Украины к компромиссам. Какова вероятность переговоров?

Песков: Москва не видит конкретики по мирным переговорам с Киевом
СюжетНаселение России:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Москва не видит конкретики для мирных переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос, получала ли российская сторона от каких-либо политических сил из Киева конкретные сигналы о готовности к компромиссам.

Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля
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Россия настроена на дипломатическое урегулирование конфликта

По словам высокопоставленного источника «Известий», «есть понимание, что некоторые круги на Украине хотят сесть за стол переговоров». «Украинские силы истощены, есть определенные сигналы об их заинтересованности в компромиссе», — уточнил он, напомнив, что Москва неоднократно говорила о готовности к разрешению ситуации дипломатическим путем.

Мы в этом заинтересованы. Но только с соблюдения Конституции РФ. Все, что в ней прописано, непреложно и не подлежит изменению

высокопоставленный источник «Известий»

Собеседник издания подчеркнул, что для России важны в том числе права русскоязычного населения на Украине на русский язык, а также иные аспекты, на которые Киев уже согласился во время переговоров в Стамбуле.

Россия никогда не претендовала на территорию Украины, не планировала забирать Киев. Все, что происходит сейчас, — это обеспечение нашей безопасности и русскоязычных граждан

высокопоставленный источник «Известий»
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20 мая 2024

Москве нужно понять степень готовности Киева

В четверг, 25 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия готова к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине, но нужно понять степень готовности Киева, заявления которого, по его мнению, являются разными по своему смыслу.

Сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Песков подчеркнул, что проведению переговоров мешает законодательный запрет на Украине на переговоры с российским руководством. Он также отметил возможность разных форматов переговоров с учетом легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

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18 июня 2024

Россия озабочена причиной «прозрения Киева»

23 июля Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно заканчивать как можно быстрее. Незадолго до этого политик допустил возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече со своим китайским коллегой Ван И также говорил о готовности Киева к переговорам с Москвой.

После этих заявлений постпред России при ООН Василий Небензя попросил у членов Совбеза ООН выяснить причину «прозрения Киева» и появления у него желания вести мирные переговоры с Москвой. «Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось», — предположил дипломат.

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      Марина Совина
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