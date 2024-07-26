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00:27, 26 июля 2024Россия

В Кремле заявили о «непонятных сигналах» с Украины

Песков: Россия не видит конкретики для мирных переговоров с Украиной

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В России не видят конкретики для мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, получала ли Москва от каких-либо политических сил из Киева конкретные сигналы о готовности к компромиссам.

Ранее Россия попросила у членов Совбеза ООН выяснить причину «прозрения Киева» и появления у него желания вести мирные переговоры с Москвой, о чем ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 23 июля Зеленский также объявил, что конфликт с Россией нужно заканчивать как можно быстрее.

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      Марина Совина
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