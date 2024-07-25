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19:42, 25 июля 2024Мир

Россия озаботилась причиной появления у Киева желания мирных переговоров

Небензя: Россия попросила у ООН выяснить детали прозрения Киева по переговорам
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия попросила у членов Совбеза ООН выяснить причину «прозрения Киева» и появления у него желания вести мирные переговоры с Москвой, о чем ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Коллеги, прежде чем к нам направятся "ходоки" с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте "просроченного" лидера киевского режима [Владимира Зеленского], настоятельно попросили бы вас выяснить детали его "прозрения". Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось», — заявил высокопоставленный дипломат в ходе заседания Совбеза.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что конфликт с Россией нужно заканчивать как можно быстрее. Незадолго до этого политик допустил возможность начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет. Он считает, что это будет возможно на втором «саммите мира». Однако для этого должен быть полностью готов план, чтобы предоставить его Москве. Та, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план, добавил он.

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      Виктория Кондратьева
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