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21:32, 28 июля 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

Зеленский анонсировал детальные обсуждения вопросов территориальной целостности
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал детальные обсуждения вопросов территориальной целостности. Об этом сообщает телеканал NHK.

Украинский лидер не уточнил, с какими именно странами планируется начать эти переговоры. Он также отметил, что поддерживает контакт с командой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что план действий по установлению мира на Украине будет готов к концу ноября.

В июне украинский лидер заявил о нежелании затягивать конфликт из-за потерь Киева. «У нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжался годами», — сказал политик. Он выразил надежду, что мирный план удастся разработать до второго саммита по его «формуле мира».

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