Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

Зеленский анонсировал детальные обсуждения вопросов территориальной целостности

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал детальные обсуждения вопросов территориальной целостности. Об этом сообщает телеканал NHK.

Украинский лидер не уточнил, с какими именно странами планируется начать эти переговоры. Он также отметил, что поддерживает контакт с командой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что план действий по установлению мира на Украине будет готов к концу ноября.

В июне украинский лидер заявил о нежелании затягивать конфликт из-за потерь Киева. «У нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжался годами», — сказал политик. Он выразил надежду, что мирный план удастся разработать до второго саммита по его «формуле мира».