«Надо разобраться с этими бандитами». Путин раскрыл военные планы России до перехода к мирным переговорам с Украиной

Путин: РФ разберется с украинскими бандитами в Курской области

После провального наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области противники Москвы могут пойти на мирные переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Разговоров о важном» в кызыльской школе №20 в Туве.

Глава государства подчеркнул, что Москва всегда желала разрешения спорных вопросов мирными средствами. Он заверил, что Россия разберется «с бандитами, которые забрались (...) в Курскую область».

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Путин выразил уверенность, что провокация ВСУ провалится.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Путин назвал причины провокации в Курской области и раскрыл военные действия России

В ходе урока «Разговоры о важном» со школьниками президент назвал причины украинских провокаций в российском регионе. По его мнению, это связано с политическими соображениями. «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы», — указал Путин.

Данная ситуация вынудила Киев продолжить боевые действия, так как действующая власть не готова к проведению выборов: шансов быть переизбранными «у них немного», уверен Путин. В связи с этим они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому организовали провокацию в Курской области, перед этим попытавшись осуществить подобное в Белгородской области.

Кроме того, атакой на Курскую область Киев пытается остановить российское наступление в Донбассе.

После этого, мне кажется, возникнет и желание действительно — не на словах, а на деле — переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что Украина не достигла желаемого, и Россия продолжает наступление темпами, которых «у нас давно не было». «Теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200-300 метров вперед. Таких темпов наступления на Донбассе у нас давно не было», — сказал глава государства.

По его словам, армия России берет под контроль в зоне проведения специальной военной операции территории квадратными километрами.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Путин рассказал о русофобской политике Киева

После государственного переворота на Украине Киев начал подавлять все относящееся к русской культуре и русскому языку, отметил Путин. «После госпереворота на Украине (...) начали подавлять все, что относилось к нашей стране. (...) Стали подавлять все, что связано с нашей культурой, нашим языком», — напомнил глава государства об одной из причин начала специальной военной операции.

Путин добавил, что внешние силы пытались превратить Украину в антироссийский анклав, и Москва была вынуждена реагировать.

В то же время президент заверил, что враждебных России стран и языков нет, но есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить.