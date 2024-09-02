Путин заявил об отсутствии враждебных России стран

Путин: нет враждебных России стран, есть элиты, которые хотят ее разделить

Нет враждебных России стран и языков, есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Разговоров о важном» со школьниками в Туве. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мы ни от чего не отказываемся: у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, враждебные элиты считают, что им угрожает такая большая страна, как Россия, поэтому они стараются затормозить развитие страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена жестко реагировать на недружественные шаги Запада. Он подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял об открытости России для контактов с западными странами.

