Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 2 сентября 2024Мир

Путин заявил об отсутствии враждебных России стран

Путин: нет враждебных России стран, есть элиты, которые хотят ее разделить

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Нет враждебных России стран и языков, есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Разговоров о важном» со школьниками в Туве. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мы ни от чего не отказываемся: у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, враждебные элиты считают, что им угрожает такая большая страна, как Россия, поэтому они стараются затормозить развитие страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена жестко реагировать на недружественные шаги Запада. Он подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял об открытости России для контактов с западными странами.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Названы самые частые причины головокружений

      Врачи объяснили феномен заложенности только одной ноздри во время насморка

      Украине предрекли неутешительный исход атаки на Курскую область

      iPhone впервые получит систему охлаждения

      Родственникам погибших при крушении Ми-8 на Камчатке заплатят более 3 миллионов рублей

      Путин высказался о стратегической победе и призвал быть всегда готовыми к борьбе

      Захарова ответила на слова главы МИД Польши о перехвате ракет над Украиной

      Путин заявил об отсутствии враждебных России стран

      Путин оценил влияние трансгендеров на женский спорт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше