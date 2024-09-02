Путин рассказал о русофобской политике Киева

Путин: после переворота Киев начал подавлять все относящееся к русской культуре

После государственного переворота на Украине Киев начал подавлять все относящееся к русской культуре и русскому языку. О русофобской политике украинских властей рассказал президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками в Туве, трансляция его выступления доступна в Telegram-канале Кремля.

«После госпереворота на Украине, после которого начали подавлять все, что относилось к нашей стране. (...) Стали подавлять все, что связано с нашей культурой, нашем языком», — напомнил глава государства об одной из причин начала специальной военной операции.

Он добавил, что внешние силы пытались превратить Украину в анти-российский анклав и Москва была вынуждена реагировать.

Ранее президент России назвал цель украинского вторжения в Курскую область. Он счел, что таким образом Киев хочет остановить наступление России в Донбассе.