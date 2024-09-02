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10:51, 2 сентября 2024Россия

Путин назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

Путин: атакой под Курском ВСУ пытаются остановить наступление России в Донбассе

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Атакой в Курской области Киев пытается остановить наступление России в Донбассе. Цель вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал президент страны Владимир Путин в ходе урока Разговоры о важном в кызыльской школе № 20, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Украина не достигла желаемого, и Россия продолжает наступление темпами, которых «у нас давно не было». «Уверен, что эта провокация провалится, — подчеркнул Путин. — Нужно будет переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. По его словам, сейчас Вооруженные силы страны принимают решительные шаги на поле боя.

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6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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