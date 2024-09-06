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13:22, 6 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский предложил закончить конфликт осенью

«РБК-Украина»: Зеленский призвал закончить конфликт с Россией осенью

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал закончить конфликт с Россией предстоящей осенью. Слова украинского политика во время встречи контактной группы в формате «Рамштайн» передает издание «РБК-Украина».

Осеннее окончание конфликта между Россией и Украиной поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности», заявил политик. Зеленский призвал западных партнеров совместно способствовать завершению конфликта.

6 сентября, в пятницу, Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия во встрече с западными коллегами на американской авиабазе Рамштайн.

Президент Украины в ходе встречи призвал союзников Киева игнорировать красные линии России.

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      Сергей Болиев
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