Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. На что рассчитывает Киев?

Зеленский: ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области.

Украина «удержит» эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его «победного плана» по прекращению конфликта, заявил политик, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

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Зеленский назвал нападение на Курскую область частью «плана победы»

Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является частью «плана победы», разработанного Киевом. По его словам, заход украинских войск на российскую территорию является первой частью данного плана.

Политик отметил, что второй частью станет «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третьей — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая будет экономической.

Зеленский также назвал атаку в Курской области частью «военно-дипломатической операции». При этом он отказался раскрыть все цели операции, отметив, что они станут очевидны в случае успеха украинских военных.

Все, что мы делаем, — только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру Владимир Зеленский президент Украины

27 августа украинский лидер отметил, Киев рассчитывает, что конфликт на Украине завершится диалогом. «Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал он. При этом 24 августа политик опроверг сообщения о том, что Киев пошел на атаку в Курской области ради «усиления переговорной позиции».

18 августа Зеленский в обращении к нации сообщил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

В России отказались вести переговоры об обмене территорий с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена вести переговоры с Украиной об обмене территориями.

Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем Сергей Лавров глава МИД России

При этом, по мнению министра, президент Украины мог начать вторжение в Курскую область для захвата территорий и пленных, которые могли бы быть использованы в последующих обменах. Вместе с тем любые переговоры, как отметил министр, должны проводиться «на основе реалий на земле», к чему относится вхождение в состав России четырех новых субъектов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва добьется целей специальной военной операции (СВО), несмотря на заявления украинских властей. «Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. (...) Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — заявил пресс-секретарь российского президента.