Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:55, 4 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. На что рассчитывает Киев?

Зеленский: ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области.

Украина «удержит» эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его «победного плана» по прекращению конфликта, заявил политик, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

На данный момент это нам нужно

Владимир Зеленский президент Украины
Материалы по теме:
10 лет назад ДНР и ЛНР объединились в борьбе с Украиной. Как на конфликт в Донбассе повлияли события 100-летней давности?
10 лет назад ДНР и ЛНР объединились в борьбе с Украиной.Как на конфликт в Донбассе повлияли события 100-летней давности?
26 июня 2024
«Украина стреляет себе в колено» Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
«Украина стреляет себе в колено»Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
16 августа 2024

Зеленский назвал нападение на Курскую область частью «плана победы»

Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является частью «плана победы», разработанного Киевом. По его словам, заход украинских войск на российскую территорию является первой частью данного плана.

Политик отметил, что второй частью станет «стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира», третьей — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая будет экономической.

Зеленский также назвал атаку в Курской области частью «военно-дипломатической операции». При этом он отказался раскрыть все цели операции, отметив, что они станут очевидны в случае успеха украинских военных.

Все, что мы делаем, — только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру

Владимир Зеленский президент Украины

27 августа украинский лидер отметил, Киев рассчитывает, что конфликт на Украине завершится диалогом. «Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал он. При этом 24 августа политик опроверг сообщения о том, что Киев пошел на атаку в Курской области ради «усиления переговорной позиции».

18 августа Зеленский в обращении к нации сообщил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

Материалы по теме:
«Ни резервов, ни укреплений» Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?
«Ни резервов, ни укреплений»Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?
29 августа 2024
«Бои были очень жестокими» 10 лет назад наступил перелом в войне в Донбассе. Что вспоминают ополченцы о тех сражениях?
«Бои были очень жестокими»10 лет назад наступил перелом в войне в Донбассе. Что вспоминают ополченцы о тех сражениях?
2 сентября 2024

В России отказались вести переговоры об обмене территорий с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена вести переговоры с Украиной об обмене территориями.

Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем

Сергей Лавров глава МИД России

При этом, по мнению министра, президент Украины мог начать вторжение в Курскую область для захвата территорий и пленных, которые могли бы быть использованы в последующих обменах. Вместе с тем любые переговоры, как отметил министр, должны проводиться «на основе реалий на земле», к чему относится вхождение в состав России четырех новых субъектов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва добьется целей специальной военной операции (СВО), несмотря на заявления украинских властей. «Не первый раз мы слышим такие заявления от представителей киевского режима. (...) Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил, что ВСУ планируют удерживать захваченные территории в Курской области. На что рассчитывает Киев?

      Суд арестовал имущество группы компаний по делу о поставках некачественных бронежилетов

      Британский певец Элтон Джон частично ослеп

      На ЗАЭС рассказали о напряженной обстановке перед визитом главы МАГАТЭ

      В России начали разработку всепогодных дронов для разведки в тылу противника

      Раскрыты последствия поражения ВСУ в Донбассе

      Двухметровую акулу впервые съело более крупное существо неизвестного вида

      Мужчины и женщины вспомнили самые ужасные первые свидания

      Молния ударила в арку у Колизея и отколола фрагменты

      На Украине обеспокоились после отставок в правительстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше