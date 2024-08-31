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15:45, 31 августа 2024Бывший СССР

В России отказались вести переговоры об обмене территорий с Украиной

Лавров: Россия не будет вести переговоры с Украиной о своих территориях

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия не намерена вести переговоры по поводу собственных территорий. Так прокомментировал возможность обмена территориями с Украиной министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию RT.

«Мы свою территорию не обсуждаем ни с кем. И переговоров про свою территорию не ведем», — подчеркнул он.

При этом, по мнению Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский мог начать вторжение в Курскую область для захвата территорий и пленных, которые могли бы быть использованы в последующих обменах. Вместе с тем любые переговоры, как отметил министр, должны проводиться «на основе реалий на земле», к чему относится вхождение в состав России четырех новых субъектов.

Ранее Сергей Лавров предсказал провал линии Запада на эскалацию конфликта на Украине. При этом руководство европейских стран сейчас нацелено именно на такой подход.

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      Дмитрий Попов
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