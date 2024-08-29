Лавров предсказал провал линии Запада на эскалацию ситуации вокруг Украины

Линия Запада на эскалацию ситуации вокруг Украины обречена на провал. Крах политики западных стран предсказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале МИД РФ.
«Насчет того, остались ли у них стоп-линии, не знаю. По крайней мере, политологические аналитические материалы, которые они публикуют, постоянно продвигают цель сдвигать вперед на полметра, на метр вот те действия, которые, очевидно, нацелены на эскалацию ситуации по их терминологии», — отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что весьма серьезно относится к дискуссиям в ЕС по накачке вооружениями Киева.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад уже «по уши» залез в конфликт на Украине и напрямую вовлечен в него. По словам пресс-секретаря президента России, вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область до предела эскалируют напряженность, что является поводом для беспокойства.