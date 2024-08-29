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14:31, 29 августа 2024Мир

Лавров предсказал провал линии Запада на эскалацию ситуации вокруг Украины

Лавров: линия Запада на эскалацию ситуации вокруг Украины обречена на провал

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Линия Запада на эскалацию ситуации вокруг Украины обречена на провал. Крах политики западных стран предсказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция пресс-конференции доступна на YouTube-канале МИД РФ.

«Насчет того, остались ли у них стоп-линии, не знаю. По крайней мере, политологические аналитические материалы, которые они публикуют, постоянно продвигают цель сдвигать вперед на полметра, на метр вот те действия, которые, очевидно, нацелены на эскалацию ситуации по их терминологии», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что весьма серьезно относится к дискуссиям в ЕС по накачке вооружениями Киева.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад уже «по уши» залез в конфликт на Украине и напрямую вовлечен в него. По словам пресс-секретаря президента России, вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область до предела эскалируют напряженность, что является поводом для беспокойства.

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      Семен Александров
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