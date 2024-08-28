В Кремле высказались о вовлеченности стран коллективного Запада в конфликт на Украине

Песков: страны коллективного Запада уже «по уши» залезли в конфликт на Украине

Запад уже «по уши» залез в конфликт на Украине и напрямую вовлечен в него. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Многие страны, так называемого коллективного Запада, напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт», — сказал он.

По словам политика, вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область до предела эскалируют напряженность, что является поводом для беспокойства.

Ранее Песков прокомментировал телефонный разговор премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента России Владимира Путина. Он отметил, что глава индийского правительства не предлагал российскому лидеру свою мирную инициативу по разрешению украинского кризиса.