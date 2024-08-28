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12:42, 28 августа 2024Мир

В Кремле рассказали о мирной инициативе Моди по Украине

Песков: премьер Индии Моди не предлагал Путину свою мирную инициативу по Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров по телефону с президентом России Владимиром Путиным не предлагал свою мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, индийский премьер не выдвигал свою мирную инициативу в разговоре с президентом Путиным», — рассказал представитель Кремля.

27 августа Дмитрий Песков сообщил, что Путин пообщался по телефону с Моди. Премьер Индии проинформировал российского лидера о своем визите в Киев. Он заявил, что «готов помочь и хотел бы внести свой вклад» в урегулирование украинского конфликта.

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      Дарья Устьянцева
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