Путин провел переговоры с премьером Индии

Песков: Путин пообщался по телефону с премьер-министром Индии Моди

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Буквально час назад Путин провел международный телефонный разговор, он общался с коллегой из Индии господином Моди. Мы в ближайшее время дадим развернутое сообщение, где расскажем, о чем шла речь во время этого разговора», — рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Индии обсудил с президентом США Джо Байденом различные региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию на Украине. Моди подчеркнул, что в разговоре подтвердил полную поддержку Индией скорейшего восстановлению мира и стабильности.