Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:29, 27 августа 2024Мир

Путин провел переговоры с премьером Индии

Песков: Путин пообщался по телефону с премьер-министром Индии Моди

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Буквально час назад Путин провел международный телефонный разговор, он общался с коллегой из Индии господином Моди. Мы в ближайшее время дадим развернутое сообщение, где расскажем, о чем шла речь во время этого разговора», — рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Индии обсудил с президентом США Джо Байденом различные региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию на Украине. Моди подчеркнул, что в разговоре подтвердил полную поддержку Индией скорейшего восстановлению мира и стабильности.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Что об этом известно и что говорят власти?

      В Кремле высказались о ситуации с инфляцией

      В России начались проблемы с сельхозтехникой

      Пленный боец ВСУ назвал дебильным поведение своих сослуживцев

      Собака пожертвовала собой ради спасения хозяев

      Россияне инсценировали 16 аварий для получения страховых выплат и были задержаны

      В СВР России высказались о возможности переговоров с Украиной

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Стало известно об окружении ВСУ на покровском направлении

      Военные привели подробности боев с ВСУ близ тюремной зоны под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше